Поплыли после Шерифа: Реал безвольно проиграл Эспаньолу

В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский Реал, в котором выступает украинской голкипер Андрей Лунин, на выезде проиграл Эспаньолу со счетом 1:2.
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Лунин традиционно провел весь поединок на скамейке для запасных, а Тибо Куртуа, занявший место в воротах, не сумел спасти свою команду от двух пропущенных голов.
В первом тайме встречи отличился нападающий хозяев Рауль де Томас, которому ассистировал Адриан Эмбарба.
На 60-й минуте матча с передачи Кейди Баре гол забил полузащитник Эспаньола Алейш Видаль.
Все, что удалось сделать "сливочным", так это забить гол престижа – результативный удар в активе Карима Бензема.
Команда Карло Анчелотти, которая до этой недели не знала поражений в нынешнем сезоне, проиграла второй матч подряд.
ОБЗОР МАТЧА
Напомним, во вторник Реал во втором туре группового раунда Лиги чемпионов сенсационно проиграл молдавскому Шерифу, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.
С 17 очками в активе Реал остается лидером в турнирной таблице Ла Лиги, но теперь опережает мадридский Атлетико лишь за счет лучшей разницы мячей.
Чемпионат Испании. 8-й тур
Эспаньол – Реал 2:1
Голы: Томас, 17, Видаль, 60 – Бензема, 71