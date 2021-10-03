Поплыли после Шерифа: Реал безвольно проиграл Эспаньолу

Команда Карло Анчелотти до этой недели не знала поражений в нынешнем сезоне, однако два матча с, казалось бы, намного более слабыми по классу соперниками все изменили

Реал проиграл Эспаньолу в матче 8-го тура Ла Лиги / Фото: Reuters

В поединке 8-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский Реал, в котором выступает украинской голкипер Андрей Лунин, на выезде проиграл Эспаньолу со счетом 1:2.

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Лунин традиционно провел весь поединок на скамейке для запасных, а Тибо Куртуа, занявший место в воротах, не сумел спасти свою команду от двух пропущенных голов.

В первом тайме встречи отличился нападающий хозяев Рауль де Томас, которому ассистировал Адриан Эмбарба.

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На 60-й минуте матча с передачи Кейди Баре гол забил полузащитник Эспаньола Алейш Видаль.

Все, что удалось сделать "сливочным", так это забить гол престижа – результативный удар в активе Карима Бензема.

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Команда Карло Анчелотти, которая до этой недели не знала поражений в нынешнем сезоне, проиграла второй матч подряд.

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, во вторник Реал во втором туре группового раунда Лиги чемпионов сенсационно проиграл молдавскому Шерифу, который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб.

С 17 очками в активе Реал остается лидером в турнирной таблице Ла Лиги, но теперь опережает мадридский Атлетико лишь за счет лучшей разницы мячей.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Эспаньол – Реал 2:1

Голы: Томас, 17, Видаль, 60 – Бензема, 71