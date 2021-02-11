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Допомога для швидкої допомоги: курйозний випадок у португальському футболі

11 лютого, 14:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гравці "Браги" і "Порту" прийшли на допомогу лікарям

У першому матчі півфіналу Кубка Португалії зустрічалися "Брага" і "Порту". Команди зіграли більше 100 хвилин. А все через курйозний випадок.

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На 66-й хвилині зустрічі захисник "Браги" Давид Карму отримав травму після зіткнення з Луїсом Діасом. Арбітр вилучив гравця "Порту", а Карму була потрібна допомога лікарів. На поле виїхала машина швидкої допомоги, в яку помістили гравця.

Але рушити з місця автомобіль не зміг. Заглухлу машину довелося штовхати футболістам обох команд.

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Поєдинок завершився внічию – 1:1 . На 9-й хвилині рахунок відкрили гості, відзначився Мехді Таремі. А "Брага" відігралася на 12-й хвилині компенсованого часу, гол забив Франсержіо. Матч-відповідь "Порту" – "Брага" відбудеться 3 березня.

Раніше ми писали, що Малиновський та Коваленко за крок від першого трофея в Італії. "Аталанта" обіграла "Наполі" і вийшла до фіналу Кубка Італії.

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швидка допомога Порту Брага Португалія Кубок Португалії

Джерело: sport24.ru

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