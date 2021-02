Допомога для швидкої допомоги: курйозний випадок у португальському футболі

У першому матчі півфіналу Кубка Португалії зустрічалися "Брага" і "Порту". Команди зіграли більше 100 хвилин. А все через курйозний випадок.

На 66-й хвилині зустрічі захисник "Браги" Давид Карму отримав травму після зіткнення з Луїсом Діасом. Арбітр вилучив гравця "Порту", а Карму була потрібна допомога лікарів. На поле виїхала машина швидкої допомоги, в яку помістили гравця.

Але рушити з місця автомобіль не зміг. Заглухлу машину довелося штовхати футболістам обох команд.

During Braga vs Porto a player was injured and an ambulance had to enter to rescue him, but due to the poor conditions of the pitch the ambulance was unable to restart, the vehicle was pushed by the players of the two teams. #SCBFCP #Braga #Porto



pic.twitter.com/MB3O9Uhp33