Помощь для скорой помощи: курьезный случай в португальском футболе

В первом матче полуфинала Кубка Португалии встречались "Брага" и "Порту". Команды сыграли больше 100 минут. А все из-за курьезного случая.

На 66-й минуте встречи защитник "Браги" Давид Карму получил травму после стыка с Луисом Диасом. Арбитр удалил игрока "Порту", а Карму потребовалась помощь врачей. На поле выехала машина скорой помощи, в которую поместили игрока.

Но тронуться с места автомобиль не смог. Заглохшую машину пришлось толкать футболистам обеих команд.

During Braga vs Porto a player was injured and an ambulance had to enter to rescue him, but due to the poor conditions of the pitch the ambulance was unable to restart, the vehicle was pushed by the players of the two teams. #SCBFCP#Braga#Porto



