Половини команд немає. Український тренер спрогнозував майбутнє чемпіонату України

Агресія Росії завдала істотних збитків українському футболу. Повернутись на довоєнний рівень буде дуже непросто

Від варварства росіян постраждав вітчизняний футбол / Фото: официальный сайт УПЛ, Колаж: Сьогодні

За день до поновлення чемпіонату України з футболу фашистська Росія напала на нашу країну. Першості у всіх лігах були поставлені на паузу, а деякі команди вимушено припинили своє існування.

Відомий український фахівець Олег Федорчук вважає, що після війни вітчизняний футбол буде переформатовано. На превеликий жаль, багатьох клубів та стадіонів із відновленням чемпіонату ми можемо не побачити.

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"У кращому разі ми зможемо повернутися до ігор у середині травня. Або навіть наприкінці цього місяця. Адже ми повинні відштовхуватися від УЄФА, від європейського календаря. Сезон, наскільки я пам'ятаю, має закінчитися 21 травня. Словом, я не бачу підстав для проведення другої частини чемпіонату, у жодній із ліг. Переконаний: наступного сезону на нас чекає велике переформатування всього національного футболу. Усіх ліг – не лише УПЛ. Потрібно буде порушити всі норми та правила – ситуація надто нестандартна та важка. На мою думку, система з трьох професійних ліг у нас залишиться. Але в кожній із них буде набагато менше команд. Істотно.

Рашисти обстріляли стадіон команди ФК Чернігів / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Власне вже половини команд просто не існує: футболісти не повернулися з тренувальних зборів, потроху працевлаштовуючись у нижчих лігах сусідніх країн Зрозуміло, особливо це вдарить по клубах із найбільш постраждалих регіонів: там ще кілька років не буде футболу, не буде команд", – сказав Федорчук в інтерв'ю FanDay.

Раніше екс-футболіст збірної України Андрій Богданов у пух і прах розніс ідею відновлення УПЛ. Тільки після перемоги над російськими фашистами можна думати про футбол.

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