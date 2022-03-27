Половины команды нет. Украинский тренер спрогнозировал будущее чемпионата Украины

Агрессия России нанесла существенный урон украинскому футболу. Вернуться на довоенный уровень будет очень непросто

От варварства россиян пострадал отечественный футбол / Фото: официальный сайт УПЛ, Коллаж: Сегодня

За день до возобновления чемпионата Украины по футболу фашистская Россия напала на нашу страну. Первенства во всех лигах были поставлены на паузу, а некоторые команды вынужденно прекратили свое существования.

Известный украинский специалист Олег Федорчук считает, что после войны отечественный футбол будет переформатирован. К огромному сожалению, многих клубов и стадионов с возобновлением чемпионата мы можем не увидить.

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"В лучшем случае мы сможем вернуться к играм в середине мая. Или даже в конце этого месяца. Мы ведь должны отталкиваться от УЕФА, от европейского календаря. Сезон, насколько я помню, должен закончиться 21 мая. Словом, я не вижу оснований для проведение второй части чемпионата, ни в одной из лиг. Убежден: в следующем сезоне нас ждет большое переформатирование всего национального футбола. Всех лиг – не только УПЛ. Нужно будет нарушить все нормы и правила – ситуация слишком нестандартная и тяжелая. На мой взгляд, система из трех профессиональных лиг у нас останется. Но в каждой из них будет гораздо меньше команд. Существенно.

Рашисты обстреляли стадион команды ФК Чернигов / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

По сути уже половины команд просто не существует: футболисты не вернулись с тренировочных сборов, понемногу трудоустраиваясь в низших лигах соседних стран. Разумеется, особенно это ударит по клубам из наиболее пострадавших регионов: там еще несколько лет не будет футбола, не будет команд", – сказал Федорчук в интервью FanDay.

Ранее экс-футболист сборной Украины Андрей Богданов в пух и прах разнес идею возобновления УПЛ. Только после победы над российскими фашистами можно будет думать о футболе.

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