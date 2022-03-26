Это как вообще? Экс-игрок сборной Украины разнес в пух и прах идею возобновления УПЛ

Воспитанник Динамо Андрей Богданов вступил в ряды ВСУ и не намерен думать о футболе до победы над фашистами

Андрей Богданов / Фото: Twitter

Полномасштабная российская агрессия против Украины длится уже более месяца. Фашистская армия Путина обстреливает наши города и убивает мирное население.

Наши спортсмены максимально сплотились вокруг защиты Родины и помогают, кто чем может. Многие записались в ряды теробороны, а экс-игрок Динамо Андрей Богданов даже вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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Игроки получили много свободного от футбола времени, ведь чемпионат Украины приостановлен. Была даже идея доиграть сезон заграницей, однако Богданов выступил категорически против такого варианта.

"Это как вообще? Пока не закончится война, я даже думать о футболе не буду. Даже если они соберутся его доиграть в Бразилии, я никуда не поеду. Это моя позиция. Как можно ехать и играть где-то? Мне совесть не позволит уехать в такое время и играть в футбол. Это какие-то фантазии. Я не поеду доигрывать чемпионат в другую страну, хоть контракт разорвите со мной. Сейчас о футболе не может идти речь.

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Кто-то тренируется, я не знаю, к чему они готовятся. Для меня футбола на данном этапе нет. Конечно, хотелось бы еще поиграть. Дай бог, чтобы все это закончилось, отойти от войны и попылить пару лет".

Андрей является воспитанником Динамо, также выступал за киевский Арсенал, Металлист, Волынь, Олимпик, Десну и зарубежные Арку, Саксан и Эрготелис. Кроме того, на счету хавбека есть один матч за сборную Украины. Нынче Богданов является игроком Колоса.