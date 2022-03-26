Це як загалом? Екс-гравець збірної України розніс у пух і прах ідею відновлення УПЛ

Вихованець Динамо Андрій Богданов вступив до лав ЗСУ і не має наміру думати про футбол до перемоги над фашистами

/ Фото: Twitter

Повномасштабна російська агресія проти України триває вже понад місяць. Фашистська армія Путіна обстрілює наші міста та вбиває мирне населення.

Наші спортсмени максимально згуртувалися навколо захисту Батьківщини та допомагають хто чим може. Багато хто записався до лав тероборони, а екс-гравець Динамо Андрій Богданов навіть вступив до лав Збройних сил України.

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Гравці отримали багато вільного від футболу часу, адже чемпіонат України призупинений. Була навіть ідея дограти сезон закордоном, проте Богданов виступив категорично проти такого варіанту.

"Це як взагалі? Поки не закінчиться війна, я навіть думати про футбол не буду. Навіть якщо вони зберуться дограти його в Бразилії, я нікуди не поїду. Це моя позиція. Як можна їхати та грати десь? Мені совість не дозволить виїхати у такий час та грати у футбол. Це якісь фантазії. Я не поїду догравати чемпіонат до іншої країни, хоч контракт розірвіть зі мною. Наразі про футбол не може йтися.

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Хтось тренується, я не знаю, чого вони готуються. Для мене футболу на цьому етапі немає. Звісно, хотілося б ще пограти. Дай боже, щоб усе це закінчилося, відійти від війни та попиляти пару років".

Андрій є вихованцем Динамо, також виступав за київський Арсенал, Металіст, Волинь, Олімпік, Десну та закордонні Арку, Саксан та Ерготеліс. Окрім того, на рахунку хавбека є один матч за збірну України. Нині Богданов є гравцем Колоса.