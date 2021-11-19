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Поліцейські застрелили 17-річного футболіста та підкинули йому зброю

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 листопада, 13:15
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17-річного футболіста Барракаса Сентраля Лукаса Гонсалеса застрелили поліцейські Буенос-Айреса в результаті двох пострілів у голову під час погоні
Лукаса Гонсалеса застрелили поліцейські. Фото: Telam/Instagram
Лукаса Гонсалеса застрелили поліцейські. Фото: Telam/Instagram

Інцидент трапився у середу, а наступного дня хлопець помер у реанімації. Трьох поліцейських, підозрюваних у злочині, відсторонено від роботи.

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За словами матері загиблого, Лукас та ще троє його друзів їхали з тренування та зупинилися біля магазину, щоб купити сік.

Там вони побачили, що в їхню строну рухаються троє чоловіків зі зброєю. Хлопчики не знали, що це поліцейські, адже вони були у цивільному. Вони вважали, що це грабіжники і почали тікати на авто, а поліцейські у відповідь відкрили стрілянину, повідомляє clarin.com.

Батьки загиблого Лукса. Фото: clarin.com

За версією підозрюваних, патрульні помітили підозрілих хлопців і вирішили з'ясувати, хто вони. Хлопчики відмовилися пред'явити документи та намагалися втекти. До всього іншого, поліцейські нібито помітили зброю у салоні авто.

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Внаслідок погоні з перестрілкою Лукас отримав два вогнепальні поранення в голову. Двоє друзів Лукаса було заарештовано, а третій втік, але пізніше з матір'ю з'явився в поліцейську дільницю.

Одне з останніх фото Лукаса у Instagram

Втім, факт перестрілки спростували родичі загиблого, а також начальник міської поліції Габріель Оскар Берард.

Більше того, поліція підозрює, що обвинувачені у вбивстві самі підкинули зброю в автомобіль до хлопчиків вже після того, що сталося.

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Після трагедії мешканці міста вийшли на демонстрацію із закликом покарати винних.

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