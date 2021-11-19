Полицейские застрелили 17-летнего футболиста и подбросили ему оружие

17-летний футболист Барракас Сентраль Лукас Гонсалес был застрелен полицейскими Буэнос-Айреса в результате двух выстрелов в голову во время погони

Лукаса Гонсалеса застрелили полицейские. Фото: Telam/Instagram

Инцидент случился в среду, а на следующий день парень скончался в реанимации. Трое полицейских, подозревающихся в преступлении, отстранены от работы.

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Со слов матери погибшего, Лукас и еще трое его друзей ехали с тренировки и остановились возле магазина, чтобы купить сок.

Там они увидели, что в их строну движутся трое мужчин с оружием. Мальчики не знали, что это полицейские, ведь они были в штатском. Они посчитали, что это грабители и стали убегать на авто, а полицейские в ответ открыли стрельбу, сообщает clarin.com.

Родители погибшего Лукса. Фото: clarin.com

По версии же подозреваемых, патрульные заметили подозрительных парней и решили выяснить, кто они. Мальчики отказались предъявить документы и пытались скрыться. Ко всему прочему, полицейские якобы заметили оружие в салоне авто.

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В результате погони с перестрелкой Лукас получил два огнестрельных ранения в голову. Двое друзей Лукаса были арестованы, а третий сбежал, но позже с матерью явился в полицейский участок.

Одно из последних фото Лукаса в Instagram

Впрочем, факт перестрелки опровергли родственники погибшего, а также начальник городской полиции Габриэль Оскар Берард.

Более того, полиция подозревает, что обвиняемые в убийстве сами подбросили оружие в автомобиль к мальчикам уже после случившегося.

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После трагедии жители города вышли на демонстрацию с призывом наказать виновных.