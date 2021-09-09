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Чому українець грає за збірну Німеччини? Стали відомі нові подробиці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
9 вересня, 21:50
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Перспективний форвард Нюрнберга Ерік Шуранов міг грати в збірній України, але в підсумку опинився в Бундестім
Українець Ерік Шуранов дебютував за молодіжну збірну Німеччини
Українець Ерік Шуранов дебютував за молодіжну збірну Німеччини / Фото: Getty Images

19-річний футболіст раніше викликався до юнацьких збірних України, де показав високу результативність – в п'яти матчах забив п'ять голів. Українець яскраво проявив себе в матчах за Нюрнберг, після чого отримав виклик до німецької збірної. 2 вересня 2021 року Шуранов дебютував у молодіжній збірній Німеччини в матчі проти Сан-Марино.

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Батько талановитого нападника прокоментував рішення свого сина виступати за Німеччину U-21, його слова наводить Tribuna.com.

"Ерік хотів грати, але йому не давали цього робити . Мені дзвонив Протасов, але він зробив це вже тоді, коли ми прийняли рішення змінити громадянство. Я вже не став переконувати Еріка змінювати думку.

Український німець Ерік Шуранов
Український німець Ерік Шуранов / Фото: Getty Images

У Єзерського був інтерес до Еріка. Ротань його викликав. А на наступний збір дзвонив адміністратор і говорив: "Вибач, але ми хочемо інших людей подивитися". Ось таке було ставлення. А потрібно було просто дати йому зіграти. Викликали, але жодного разу так і не випустили.

Ми півроку думали, чекали, але ніяких кроків з боку України не було, тому ми зробили такий вибір. Все-таки у нього інший менталітет. Він образився – один раз його викликали, потім не викликали. Там були нормальні ігри, де він міг себе показати. Якби це сталося, то, можливо, ми б залишилися в Україні.

Але світ тісний. Можливо, життя так складеться, що Ерік ще зіграє за першу збірну України. Все буде залежати від нього. Зараз йому потрібно багато працювати", – сказав батько футболіста Ігор Шуранов.

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Ерік Шуранов народився в Баварії в родині вихідців з України. Футбольну освіту здобув у Нюрнберзі, де пройшов усі щаблі підготовки до дорослого футболу. У складі першої команди Ерік провів 20 матчів, в яких забив 6 м'ячів і зробив 2 асисти. За даними сайту Тransfermarkt.com, вартість 19-річного нападника становить 1,2 мільйона євро.

Форвард Нюрнберга викликався до юнацьких збірних України U-17 і U-18, за які зіграв 5 матчів і забив 5 м'ячів.

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