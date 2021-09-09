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Почему украинец играет за сборную Германии? Стали известны новые подробности

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 сентября, 21:50
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Перспективный форвард Нюрнберга Эрик Шуранов мог играть в сборной Украины, но в итоге оказался в Бундестим
Украинец Эрик Шуранов дебютировал за молодежную сборную Германии
Украинец Эрик Шуранов дебютировал за молодежную сборную Германии / Фото: Getty Images

19-летний футболист ранее привлекался в юношеские сборные Украины, где показал высокую результативность – в пяти матчах забил пять голов. Украинец ярко проявил себя в матчах за Нюрнберг, после чего получил вызов в немецкую сборную. 2 сентября 2021 года Шуранов дебютировал в молодежной сборной Германии в матче против Сан-Марино.

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Отец талантливого нападающего прокомментировал решение своего сына выступать за Германию U-21, его слова приводит Tribuna.com.

"Эрик хотел играть, но ему не давали этого делать. Мне звонил Протасов, но он сделал это уже тогда, когда мы приняли решение менять гражданство. Я уже не стал переубеждать Эрика менять мнение.

Украинский немец Эрик Шуранов
Украинский немец Эрик Шуранов / Фото: Getty Images

У Езерского был интерес к Эрику. Ротань его вызывал. А на следующий сбор звонил администратор и говорил: "Извини, но мы хотим других людей посмотреть". Вот такое было отношение. А нужно было просто дать ему сыграть. Вызывали, но ни разу так и не выпустили.

Мы полгода думали, ждали, но никаких шагов со стороны Украины не было, поэтому мы сделали такой выбор. Все-таки у него другой менталитет. Он обиделся – один раз его вызвали, потом не вызвали. Там были нормальные игры, где он мог себя показать. Если бы это случилось, то, возможно, мы бы остались в Украине.

Но мир тесный. Возможно, жизнь так сложится, что Эрик еще сыграет за первую сборную Украины. Все будет зависеть от него. Сейчас ему нужно много работать", – сказал отец футболиста Игорь Шуранов.

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Эрик Шуранов родился в Баварии в семье выходцев из Украины. Футбольное образование получил в Нюрнберге, где прошел все ступени подготовки к взрослому футболу. В составе первой команды Эрик провел 20 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. По данным сайта Тransfermarkt.com, стоимость 19-летнего нападающего составляет 1,2 миллиона евро.

Форвард Нюрнберга привлекался в юношеские сборные Украины U-17 и U-18, за которые сыграл 5 матчей и забил 5 мячей.

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