Чому росіян не зустрічали з квітами: український воротар пояснив все окупантам

Голкіпер львівського Руху Юрій Паньків розповів про своє ставлення до Росії, яка розв'язала війну в Україні.

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"Рашисти – підступні та підлі. Вони такі, до речі, і у спорті. Все їм вічно не так, скрізь їх ображають. Не соромляться приймати заборонені препарати, радіють своїм лівим перемогам. Страшні люди...

Росіяни вважали, що у Харкові, Миколаєві чи Сумах на них чекатимуть з квітами, але наші люди добре все розуміють.