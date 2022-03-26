Ультрас Динамо керує полком "Азов". За що "Редіс" отримав звання Герой України

Командир загону спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко захищає Маріуполь від навали орків. У мирний час він відвідував фанатську трибуну Динамо

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Командир окремого загону спеціального призначення "Азов" Денис Прокопенко 19 березня отримав звання Герой України – за захист Маріуполя від навали російських орків.

Володимир Зеленський ухвалив рішення про присвоєння високого звання "за мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя".

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"Я хочу окремо та щиро висловити подяку кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Наше героїчне місто, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України".

Денис – активний уболівальник Динамо. Із повідомлення на сайті Ультрас київського клубу:

"Деніс "Редіс" Прокопенко – Герой України! Легендарний командир полку "А", який також представляє нашу трибуну, отримав цю найвищу знагороду за мужність та ефективні дії щодо захисту міста Маріуполь. Ми неймовірно пишаємося Денисом та всім полком, який зараз хоробро боронить наші міста."

Цікаво, що у 2019 році Денис Прокопенко не віддав честь Зеленському на Майдані.

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24 серпня 2019 року, у День Незалежності, Денис отримував із рук президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Він не виконав військове привітання. Спочатку це розцінили як демарш, але потім з'явилося пояснення. Стройовий статут зобов'язує віддавати честь військовослужбовцю, але не цивільній особі.

Декілька цитат Дениса Прокопенка:

"Полк "Азов" разом із Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми битимемося до останньої краплі крові" .

. " Нам не страшні, ні ворожі танки, ні ракетні удари, ні авіація. Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Разом до перемоги. Слава Україні".

Я наказую кожному бійцю полку "Азов" битися до останнього. Разом до перемоги. Слава Україні". "Ворог порушує правила війни, обстрілюючи цивільних людей та руйнуючи інфраструктуру міста. Події ворога фактично є геноцидом мешканців Маріуполя ".

". "Ми виконуємо свій обов'язок військових, наші воїни мужньо борються. Закликаємо закрити небо над Україною, надати сучасну зброю та організувати гуманітарну допомогу для цивільних людей у Маріуполі. У цей історичний момент маємо зупинити агресора разом".

Цікаво, що Денис Прокопенко наприкінці 2021 року спрогнозував повномасштабне вторгнення російських військ.

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Звернення Дениса Прокопенка до Дня добровольця (14 березня):