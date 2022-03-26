Коктейль для рашистів від Петракова. Тренер збірної України готовий захищати Київ

Наставник національної команди України Олександр Петраков знає, з яким "напоєм" слід зустрічати російських фашистів

Олександр Петраков робив коктейлі Молотова у себе вдома / Фото: Колаж: Сьогодні

Військова агресія Росії проти України завадила нашій команді вчасно зіграти поєдинок півфіналу плей-оф проти збірної Шотландії. Тепер збірна України чекатиме на конкретну дату від ФІФА, коли зможе провести відкладений матч.

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков із перших днів війни перебував у Києві. Лише вік завадив головному тренеру збірної України приєднатися до тероборони. Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

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"Олександр Васильович Петраков залишився у Києві, навіть пішов, як я знаю, у тероборону. Йому сказали: "Олександре Васильовичу, вам же 64 роки. Давайте краще ми без вас". Він повернувся, там мало не коктейлі Молотова робив удома", – сказав Співаковський в ефірі ТаТоТаке.

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Раніше Олександр Петраков емоційно відреагував на дії російських фашистів.

"Зараз не до футболу людям, вони можуть неправильно зрозуміти. Люди гинуть, бл*, звучать вибухи за вікном... Сидиш і думаєш, може зараз до тебе, бл*, ракета залетить".

Олександр Петраков / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що практично з перших днів війни в тероборону Києва записалися два колишні футболісти збірної України – Олександр Алієв та Андрій Богданов.

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