Кріштіану Роналду оформив свій другий хет-трик за Манчестер Юнайтед з різницею у 14 років

/ Фото: Колаж: Сьогодні, premierleague

14 років і рівно 2 місяці – саме стільки часу знадобилося Кріштіану Роналду, аби оформити свій другий хет-трик у футболці Манчестер Юнайтед .

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Португальський бомбардир тричі виводив уперед манкуніанців у матчі проти Тоттенгема. Саме останній гол став переможним для "червоних дияволів". МЮ переміг із рахунком 3:2.

/ Фото: premierleague

Свій перший хет-трик у складі Манчестер Юнайтед португалець оформив 12 січня 2008 у ворота Ньюкасла.

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/ Фото: premierleague

За свою кар'єру 5-разовий володар "Золотого м'яча" тричі в одній зустрічі забивав 49 разів, крім цього на рахунку Роналду 8 покерів та 2 пента-трики (5 м'ячів в одному матчі).

Перемога МЮ стала позитивним результатом для українських уболівальників. Все через скандальної заяви наставника Тотенхема Антоніо Конте, який підтримав агресора

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Також нагадаємо, що Манчестер Юнайтед одним із перших застосував санкції до російських компаній.