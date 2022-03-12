Феерия Роналду! Победный хет-трик португальского гения

Криштиану Роналду оформил свой второй хет-трик за Манчестер Юнайтед с разницей в 14 лет

/ Фото: Коллаж: Сегодня, premierleague

14 лет и ровно 2 месяца – именно столько времени понадобилось Криштиану Роналду, чтобы оформить свой второй хет-трик в футболке Манчестер Юнайтед.

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Португальский бомбардир трижды выводил вперед манкунианцев в матчем против Тоттенхема. Именно последний гол стал победным для "красных дьяволов". МЮ победил со счетом 3:2.

/ Фото: premierleague

Свой первый хет-трик в составе Манчестер Юнайтед португалец оформил 12 января 2008 года в ворота Ньюкасла.

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/ Фото: premierleague

За свою карьеру 5-кратный обладатель "Золотого мяча" забивал трижды в одном матче 49 раз, кроме этого на счету Роналду 8 покеров и 2 пента-трика (5 мячей в одном матче).

Победа МЮ стала положительным результатом и для украинских болельщиков. Все из-за скандального заявления наставника Тотенхема Антонио Конте, который поддержал агрессора.

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Также напомним, что Манчестер Юнайтед одним из первых применил санкции к российским компаниям.