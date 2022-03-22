Дорогою на мундіаль воротар Аякса потрапив у жахливу ДТП

Андре Онана приїхав до Камеруну на відбірковий поєдинок ЧС-2022 проти Алжиру, але не зміг доїхати до готелю національної команди

Онана розбив своє авто / Фото: Колаж: Сьогодні

Голкіпер амстердамського Аяксу Андре Онана на батьківщині потрапив у серйозну аварію.

Футболіст на особистому авто їхав із Яунді до готелю, де жили гравці збірної Камеруну. Команда зараз готується до відбірного матчу ЧС-2022 із Алжиром.

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Дорогою Онана потрапив у ДТП. Незважаючи на значну силу удару та серйозні пошкодження автомобілів, з людей в аварії ніхто не постраждав, повідомляє The Sun.

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Нагадаємо, що у лютому минулого року Онану було дискваліфіковано на рік за порушення антидопінгових правил.

Але після апеляції термін усунення скоротили до дев'яти місяців. Крім того, голкіперу дозволили відновити тренування у вересні.