По дороге на мундиаль вратарь Аякса попал в жуткое ДТП

Андре Онана приехал в Камерун на отборочный поединок ЧМ-2022 против Алжира, но не смог доехать до гостиницы национальной команды

Онана разбил свое авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Голкипер амстердамского Аякса Андре Онана на родине попал в серьезную аварию.

Футболист на личном авто ехал из Яунде в гостиницу, где жили игроки сборной Камеруна. Команда сейчас готовится к отборочному матчу ЧМ-2022 с Алжиром.

Реклама

Читайте также: Где состоится первый матч в Украине после победы над Россией

По дороге Онана попал в ДТП. Несмотря на внушительную силу удара и серьезные повреждения автомобилей, из людей в аварии никто не пострадал, сообщает The Sun.

Реклама

Напомним, что в феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

Но после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, голкиперу разрешили возобновить тренировки в сентябре.