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По дороге на мундиаль вратарь Аякса попал в жуткое ДТП

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22 марта, 16:05
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Андре Онана приехал в Камерун на отборочный поединок ЧМ-2022 против Алжира, но не смог доехать до гостиницы национальной команды
Онана разбил свое авто
Онана разбил свое авто / Фото: Коллаж: Сегодня

Голкипер амстердамского Аякса Андре Онана на родине попал в серьезную аварию.

Футболист на личном авто ехал из Яунде в гостиницу, где жили игроки сборной Камеруна. Команда сейчас готовится к отборочному матчу ЧМ-2022 с Алжиром.

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По дороге Онана попал в ДТП. Несмотря на внушительную силу удара и серьезные повреждения автомобилей, из людей в аварии никто не пострадал, сообщает The Sun.

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Напомним, что в феврале прошлого года Онана был дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил.

Но после апелляции срок отстранения сократили до девяти месяцев. Кроме того, голкиперу разрешили возобновить тренировки в сентябре.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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Сергей Стаховский
Знаменитый теннисист вернулся в Украину и вступил в тероборону Киева. "Путин, мы будем танцевать на твоей могиле!" - Стаховский.
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