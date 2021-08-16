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Погані новини для Луніна. Реал продовжив контракт з конкурентом нашого воротаря

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 серпня, 16:50
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До літа 2026 року мадридський Реал продовжив угоду з 29-річним бельгійським голкіпером Тібо Куртуа. Він переїхав в Іспанію три роки тому з Челсі
Луніну доведеться дивитися за грою Куртуа ще довго
Луніну доведеться дивитися за грою Куртуа ще довго

Мадридський Реал оголосив про продовження контракту з бельгійським воротарем Тібо Куртуа. Тепер угода 29-річного голкіпера з мадридським клубом розрахована до 30 червня 2026 року.

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Куртуа перейшов в Реал в серпні 2018 року з Челсі. До складу вершкових він провів 130 матчів, в яких пропустив 125 голів.

З Реалом Куртуа виграв чемпіонат Іспанії (2019/20), Суперкубок Іспанії (2019/20) і клубний чемпіонат світу (2018).

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Треба сказати, що бельгієць засунув в глибокий запас українського голкіпера Реала Андрія Луніна. У минулому сезоні наш воротар зіграв лише один матч. І то в Кубку Іспанії.

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Схоже, тепер українцеві довго доведеться сидіти на лавці запасних або знову йти в оренду.

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