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Перші кадрові рішення: Хаві позбавився головного фізіотерапевта та тренера з фізпідготовки

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
10 листопада, 12:48
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Керівництво Барселони розлучилося із двома фахівцями. Команду залишили тренер з фізпідготовки та головний фізіотерапевт
Хаві
Хаві / Фото: Getty Images

Ініціатива належить головному тренеру Хаві, повідомляє AS. Місце Хуанхо Брау та Альберта Роке займуть Карлес Ногейра, з яким новий наставник Барселони працював в Аль-Садді та Іван Торрес.

Раніше ми писали, що Барселона може повернути нападаючого Ліонеля Мессі.

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9 листопада Хаві провів перше тренування у Барселоні.

Контракт 41-річного Хаві із Барселоною розрахований до кінця сезону-2023/2024. За дострокове розірвання договору з катарським Аль-Саддом Барселона та Хаві у рівних частках заплатили компенсацію у розмірі п'яти мільйонів євро.

Хаві є вихованцем Барселони. Протягом практично всієї кар'єри, з 1998 до 2015 року, він грав за свій рідний клуб.

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Найближчий матч Барселона проведе 20 листопада на своєму полі проти Еспаньола. Початок – о 22:00.

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