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Лідс --
Челсі --
11 травня 21:45
Боруссія М --
Україна --
11 травня 22:00
Ювентус --
Інтер --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
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Манчестер Сіті --
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Перша гра під час війни: коли і де дивитись матч Боруссія М – Україна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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11 травня, 15:11
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Команда Петракова проведе товариську гру у рамках підготовки до поєдинку із Шотландією. Розповідаємо, де відбудеться трансляція матчу
Збірна України готується до гри проти Борусії Менхенгладбах
Збірна України готується до гри проти Борусії Менхенгладбах

Увечері футбольна збірна України зіграє благодійний матч проти Борусії Менхенгладбах. Зустріч стане частиною підготовки команди Олександра Петракова до відборних ігор на ЧС-2022.

Де дивитись матч Боруссія М – Україна? У прямій трансляції гра буде показана відразу на кількох ресурсах:

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Також у нас на сайті пройде текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

Хто фаворит матчу? Згідно з букмекерськими котируваннями, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить 1.78, тоді як на німців можна поставити за 3.55. Нічия ж оцінюється у 4.80.

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Нагадаємо, що збірна України готується до стикових ігор у відборі на ЧС-2022. 1 червня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії і якщо виграють, то 5 червня на нашу команду чекає вирішальна битва проти Уельсу.

У разі двох перемог над британськими командами Україна потрапить до групи В на мундіалі, де на неї вже чекають Англія, США та Іран. Сам ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.

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