Боруссія Менхенгладбах – Україна: онлайн-трансляція матчу

Текстова трансляція благодійного поєдинку на "Борусія-Парк". Похвилинний коментар гри у Німеччині з яскравими фото зі стадіону

Олександр Петраков на чолі збірної України побореться з менхенгладбаською Боруссією

Сьогодні, 11 травня, збірна України зіграє перший товариський матч у рамках підготовки до стикових поєдинків відбору до ЧС-2022. Суперником команди Олександра Петракова стане Боруссія Менхенгладбах.

Матч на "Боруссія-Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо текстову трансляцію благодійного поєдинку.

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Через війну, яку Росія розпочала проти нашої країни, збірна України не змогла відіграти поєдинок плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 вчасно. 24 березня наша команда мала битися з Шотландією, проте через вторгнення зустріч перенесли на 1 червня.

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков зібрав команду за місяць до поєдинку в Глазго. Команда проводить тренувальний збір у Словенії, а перший контрольний матч вирішила відіграти проти середняка німецької Бундесліги.

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Боруссія Менхенгладбах ще минулого сезону грала у групі Ліги чемпіонів, де двічі громила Шахтар із загальним рахунком 10:0. Нинішнього "жеребці" зависли в середині турнірної таблиці.

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За тур до фінішу команда Аді Хюттера посідає 10 місце. Боруссія вже позбавлена турнірної мотивації, команда точно не вилетить і не підніметься до єврокубкової зони.

Хто фаворит? Згідно з котируваннями букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 2.12, тоді як на Боруссію можна поставити за 3.25. Нічия ж оцінюється в 3.65.

Де дивитись? Зустріч у прямому ефірі буде показана на кількох ресурсах – телеканали Футбол 1 та Індіго, а також сервіс OLL.TV. Крім того, пряма трансляція відбудеться і на офіційному YouTube-каналі УАФ.