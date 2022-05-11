Боруссія М – Україна: пряма відеотрансляція матчу

Команда Олександра Петракова поміряється силами із представником німецької Бундесліги. Дивіться прямий ефір на нашому сайті

Збірна України битиметься з Боруссією Менхенгладбах

Сьогодні футбольна збірна України проведе перший контрольний поєдинок під час підготовки до відбору на ЧС-2022. Суперником нашої команди стане менхенгладбаська Боруссія.

Поєдинок на "Борусія-Парк" розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті пройде текстовий онлайн матчу Боруссія М – Україна. Також ви зможете подивитись поєдинок у Менхенгладбаху у прямому ефірі у плеєрі, розташованому нижче.

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Тренер збірної України Олександр Петраков скликав гравців за місяць до поєдинку у Глазго. Команда проводить тренувальний збір у Словенії, а контрольний матч вирішила провести проти середняка німецької Бундесліги.

За тур до фінішу Боруссія йде на 10 місці та вже позбавлена турнірної мотивації. Команда Аді Хюттера вже не вилетить, але й до єврокубкової зони не підніметься.

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До слова, букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова складає 2.12, тоді як на Боруссію можна поставити за 3.25. Нічия ж оцінюється в 3.65.