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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Пеле давно позаду: Мессі встановив рекорд за кількістю голів серед південноамериканців

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 жовтня, 10:36
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Аргентинський нападник став першим у Південній Америці, хто забив 80 голів за збірну
Мессі забив ювілейний гол за збірну Аргентини
Мессі забив ювілейний гол за збірну Аргентини / Фото: Reuters

Ця знаменна подія трапилася в матчі відбору на ЧС-2022 проти Уругваю (3:0).

Читайте також: Передайте корону! Роналду побив неймовірний рекорд у футболі

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Аргентинський форвард відкрив рахунок у поєдинку на 38-й хвилині гри, після підступного удару зовнішньою стороною стопи. Цей гол став ювілейним, 80-м у складі збірної Аргентини. Щоб досягти такого результату Ліонелю знадобилося 155 матчів.

Після гри Мессі отримав спеціальний приз від КОНМЕБОЛ (Південноамериканської конфедерації футболу) за свій рекорд.

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Відзначимо, що аргентинець очолює список бомбардирів збірних Південної Америки. Раніше рекорд результативності належав Королю футболу Пеле, який забив 77 голів.

Фото: santosfc.com.br
Фото: santosfc.com.br

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А ось у рейтингу кращих снайперів світових збірних першість тримає вічний суперник аргентинця Кріштіану Роналду – на рахунку унікального португальця 112 голів. Щоб наздогнати Роналду, Мессі потрібно забити 32 голи, за умови, що форвард Манчестер Юнайтед завершить свою кар'єру в збірній.

/ Фото: Reuters

ТОП-5 бомбардирів національних збірних:

  • 1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 112
  • 2. Алі Даеї (Іран) – 109
  • 3. Мухтар Дахар (Малайзія) – 89
  • 4. Ференц Пушкаш (Угорщина ) – 84
  • 5. Ліонель Мессі (Аргентина) – 80

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