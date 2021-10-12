Пеле давно позаду: Мессі встановив рекорд за кількістю голів серед південноамериканців

Аргентинський нападник став першим у Південній Америці, хто забив 80 голів за збірну

Мессі забив ювілейний гол за збірну Аргентини / Фото: Reuters

Ця знаменна подія трапилася в матчі відбору на ЧС-2022 проти Уругваю (3:0).

Читайте також: Передайте корону! Роналду побив неймовірний рекорд у футболі

Реклама

Аргентинський форвард відкрив рахунок у поєдинку на 38-й хвилині гри, після підступного удару зовнішньою стороною стопи. Цей гол став ювілейним, 80-м у складі збірної Аргентини. Щоб досягти такого результату Ліонелю знадобилося 155 матчів.

Після гри Мессі отримав спеціальний приз від КОНМЕБОЛ (Південноамериканської конфедерації футболу) за свій рекорд.

Реклама

¡Honor a quien honor merece!



#Messi fue condecorado por convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones sudamericanas



Tiene 80 anotaciones actualmente ¿Crees que llegue a los goles con @Argentina ? pic.twitter.com/aySSvjvg6x - Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 11, 2021

Відзначимо, що аргентинець очолює список бомбардирів збірних Південної Америки. Раніше рекорд результативності належав Королю футболу Пеле, який забив 77 голів.

Фото: santosfc.com.br

Реклама

А ось у рейтингу кращих снайперів світових збірних першість тримає вічний суперник аргентинця Кріштіану Роналду – на рахунку унікального португальця 112 голів. Щоб наздогнати Роналду, Мессі потрібно забити 32 голи, за умови, що форвард Манчестер Юнайтед завершить свою кар'єру в збірній.

/ Фото: Reuters

ТОП-5 бомбардирів національних збірних: