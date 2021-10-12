Пеле давно позади: Месси установил рекорд по числу голов среди южноамериканцев

Аргентинский нападающий стал первым в Южной Америке, кто забил 80 голов за сборную

Месси забил юбилейный гол за сборную Аргентины / Фото: Reuters

Это знаменательное событие случилось в матче отбора на ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).

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Аргентинский форвард открыл счет в поединке на 38-й минуте игры, после коварного удара внешней стороной стопы. Этот гол стал юбилейным, 80-м в составе сборной Аргентины. Чтобы достичь такого результата Лионелю потребовалось 155 матчей.

После игры Месси получил специальный приз от КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) за свой рекорд.

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¡Honor a quien honor merece !



#Messi fue condecorado por convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones sudamericanas



Tiene 80 anotaciones actualmente ¿Crees que llegue a los goles con @Argentina? pic.twitter.com/aySSvjvg6x — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 11, 2021

Отметим, что аргентинец возглавляет список бомбардиров сборных Южной Америки. Ранее рекорд результативности принадлежал Королю футбола Пеле, забившему 77 голов.

Фото: santosfc.com.br

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А вот в рейтинге лучших снайперов мировых сборных первенство держит вечный соперник аргентинца Криштиану Роналду – на счету уникального португальца 112 голов. Чтобы догнать Роналду, Месси нужно забить 32 гола, при условии, что форвард Манчестер Юнайтеда завершит свою карьеру в сборной.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

ТОП-5 бомбардиров национальных сборных: