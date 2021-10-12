Пеле давно позади: Месси установил рекорд по числу голов среди южноамериканцев

Это знаменательное событие случилось в матче отбора на ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).
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Аргентинский форвард открыл счет в поединке на 38-й минуте игры, после коварного удара внешней стороной стопы. Этот гол стал юбилейным, 80-м в составе сборной Аргентины. Чтобы достичь такого результата Лионелю потребовалось 155 матчей.
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October 11, 2021
После игры Месси получил специальный приз от КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола) за свой рекорд.
¡Honor a quien honor merece !— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 11, 2021
#Messi fue condecorado por convertirse en el máximo goleador histórico de selecciones sudamericanas
Tiene 80 anotaciones actualmente ¿Crees que llegue a los goles con @Argentina? pic.twitter.com/aySSvjvg6x
Отметим, что аргентинец возглавляет список бомбардиров сборных Южной Америки. Ранее рекорд результативности принадлежал Королю футбола Пеле, забившему 77 голов.
А вот в рейтинге лучших снайперов мировых сборных первенство держит вечный соперник аргентинца Криштиану Роналду – на счету уникального португальца 112 голов. Чтобы догнать Роналду, Месси нужно забить 32 гола, при условии, что форвард Манчестер Юнайтеда завершит свою карьеру в сборной.
ТОП-5 бомбардиров национальных сборных:
- 1. Криштиану Роналду (Португалия) – 112
- 2. Али Даеи (Иран) – 109
- 3. Мухтар Дахари (Малайзия) – 89
- 4. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 84
- 5. Лионель Месси (Аргентина) – 80