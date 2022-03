Зупиніть путіна! Неймовірний перформанс на підтримку України від юних уболівальників

Ще одна спонтанна акція відбулася під час матчу за участю німецької команди.

Після перемоги франкфуртського Айнтрахта, на футбольне поле вибігли діти з українським прапором та написом "STOP IT, PUTIN" (ЗУПИНІТЬ ПУТІНА).

Незважаючи на порушення, уболівальники на стадіоні зустріли овацією сміливий перформанс двох маленьких хлопців! Браво!

Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutin pic.twitter.com/5aoslWT1dN