Зупиніть путіна! Неймовірний перформанс на підтримку України від юних уболівальників

Весь світ виступив проти божевільної війни, яку розв'язала путінська Росія. На футбольних стадіонах продовжуються акції із закликом зупинити кривавого диктатора

Фанати вимагають зупинити російського маніяка / Фото: Reuters

Ще одна спонтанна акція відбулася під час матчу за участю німецької команди.

Після перемоги франкфуртського Айнтрахта, на футбольне поле вибігли діти з українським прапором та написом "STOP IT, PUTIN" (ЗУПИНІТЬ ПУТІНА).

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Незважаючи на порушення, уболівальники на стадіоні зустріли овацією сміливий перформанс двох маленьких хлопців! Браво!

Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutin pic.twitter.com/5aoslWT1dN - Mike Wndr (@Mikewndr) March 15, 2022

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Нещодавно ми розповідали, як лондонський Вест Хем разом із головним тренером Девідом Мойєсом підтримали Андрія Ярмоленка. Українського футболіста зобразили на колажі у формі збірної України, що показує, наскільки клуб солідарний із українцями.