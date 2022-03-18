Остановите путина! Невероятный перформанс в поддержку Украины от юных болельщиков

Весь мир выступил против безумной войны, которую развязала путинская России. На футбольных стадионах продолжаются акции с призывом остановить кровавого диктатора

Фаны требуют остановить сбесившегося российского маньяка / Фото: Reuters

Еще одна спонтанная акция состоялась во время матча с участием немецкой команды.

После победы франкфуртского Айнтрахта, на футбольное поле выбежали дети с украинским флагом и надписью "STOP IT, PUTIN" (ОСТАНОВИТЕ ПУТИНА).

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Несмотря на нарушение, болельщики на стадионе встретили овацией смелый перформанс двух маленьких ребят! Браво!

Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutinpic.twitter.com/5aoslWT1dN — Mike Wndr (@Mikewndr) March 15, 2022

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Недавно мы рассказывали, как лондонский Вест Хэм вместе с главным тренером Дэвидом Мойесом поддержали Андрея Ярмоленко. Украинского футболиста изобразили на коллаже в форме сборной Украины, что показывает, насколько клуб солидарен с украинцами.