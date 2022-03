Остановите путина! Невероятный перформанс в поддержку Украины от юных болельщиков

Еще одна спонтанная акция состоялась во время матча с участием немецкой команды.

После победы франкфуртского Айнтрахта, на футбольное поле выбежали дети с украинским флагом и надписью "STOP IT, PUTIN" (ОСТАНОВИТЕ ПУТИНА).

Несмотря на нарушение, болельщики на стадионе встретили овацией смелый перформанс двух маленьких ребят! Браво!

Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutinpic.twitter.com/5aoslWT1dN