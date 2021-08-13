Знову Баварія? Анонс 1-го туру чемпіонату Німеччини

З новим тренером мюнхенська Баварія залишається головним фаворитом Бундесліги, клуб не віддає чемпіонське звання ось уже дев'ять сезонів поспіль

Від Нагельсманна чекають перемог не тільки в Німеччині, але й у Лізі чемпіонів

2012 рік. Саме тоді останній раз Баварія не вигравала Бундеслігу. Сьогодні стартує черговий сезон чемпіонату Німеччини. Чи зможе хтось кинути виклик мюнхенському клубу? Букмекери не вірять в це.

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Котирування на чемпіонство Баварії – 1.20. Суперники відстають з величезним відривом: Боруссія Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байєр – 67.00...

Нагадаємо, що Баварія в новий сезон йде з новим тренером. Команду очолив колишній наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн. Він змінив в Мюнхені Ханса-Дітера Фліка, який очолив збірну Німеччини.

Розклад 1-го туру



П'ятниця, 13 серпня

21.30. Боруссія М – Баварія

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Субота, 14 серпня

16:30. Армінія – Фрайбург

16:30. Аугсбург – Хоффенхайм

16:30. Вольфсбург – Бохум

16:30. Уніон Берлін – Байєр

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16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт

19:30. Боруссія Д – Айнтрахт Ф

Неділя, 15 серпня

16:30. Майнц – Лейпциг

18:30. Кельн – Герта

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Матчі чемпіонату Німеччини в Україні транслюються на платформі Мегого.