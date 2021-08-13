Знову Баварія? Анонс 1-го туру чемпіонату Німеччини

2012 рік. Саме тоді останній раз Баварія не вигравала Бундеслігу. Сьогодні стартує черговий сезон чемпіонату Німеччини. Чи зможе хтось кинути виклик мюнхенському клубу? Букмекери не вірять в це.
Котирування на чемпіонство Баварії – 1.20. Суперники відстають з величезним відривом: Боруссія Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байєр – 67.00...
Нагадаємо, що Баварія в новий сезон йде з новим тренером. Команду очолив колишній наставник Лейпцига Юліан Нагельсманн. Він змінив в Мюнхені Ханса-Дітера Фліка, який очолив збірну Німеччини.
Розклад 1-го туру
П'ятниця, 13 серпня
21.30. Боруссія М – Баварія
Субота, 14 серпня
16:30. Армінія – Фрайбург
16:30. Аугсбург – Хоффенхайм
16:30. Вольфсбург – Бохум
16:30. Уніон Берлін – Байєр
16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт
19:30. Боруссія Д – Айнтрахт Ф
Неділя, 15 серпня
16:30. Майнц – Лейпциг
18:30. Кельн – Герта
Матчі чемпіонату Німеччини в Україні транслюються на платформі Мегого.