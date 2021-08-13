13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Опять Бавария? Анонс 1-го тура чемпионата Германии

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 августа, 15:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С новым тренером мюнхенская Бавария остается главным фаворитом Бундеслиги, клуб не отдает чемпионское звание вот уже девять сезонов подряд
От Нагельсманна ждут побед на только в Германии, но и в Лиге чемпионом
От Нагельсманна ждут побед на только в Германии, но и в Лиге чемпионом

2012 год. Именно тогда последний раз Бавария не выигрывала Бундеслигу. Сегодня стартует очередной сезон чемпионата Германии. Сможет ли кто-то бросить вызов мюнхенскому клубу? Букмекеры не верят в это.

Реклама

Котировки на чемпионство Баварии – 1.20. Соперники отстают с огромным отрывом: Боруссия Д – 8.00, Лейпциг – 11.00, Байер – 67.00...

Напомним, что Бавария в новый сезон идет с новым тренером. Команду возглавил бывший наставник Лейпцига Юлиан Нагельсманн. Он сменил в Мюнхене Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.

Расписание 1-го тура

Пятница, 13 августа

21:30. Боруссия М – Бавария

Реклама

Суббота, 14 августа

16:30. Арминия – Фрайбург

16:30. Аугсбург – Хоффенхайм

16:30. Вольфсбург – Бохум

16:30. Унион Берлин – Байер

Реклама

16:30. Штутгарт – Гройтер Фюрт

19:30. Боруссия Д – Айнтрахт Ф

Воскресенье, 15 августа

16:30. Майнц – Лейпциг

18:30. Кельн – Герта

Реклама

Матчи чемпионата Германии в Украине транслируются на платформе Мегого.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Александрия
3
3:2
6
6
Шахтер
3
6:3
6
7
Металлист 1925
3
5:4
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
Показать больше
Пятница, 13 августа
19:30
Смотри на: Трансляция
Суббота, 14 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Воскресенье, 15 августа
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Понедельник, 16 августа
19:00
Среда, 18 августа
19:30
Пятница, 20 августа
19:30
Суббота, 21 августа
17:00
19:30
19:30
Воскресенье, 22 августа
17:00
19:30
21:30
Понедельник, 23 августа
19:30
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Паралимпиада в Токио
дней
часов
минут
секунд
До старта Паралимпиады
Новости из Токио
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой года!
25 сентября
дней
часов
минут
секунд
До боя Усик - Джошуа
Новости о бое
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять