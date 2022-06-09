Окупанти спалили музей Сергія Реброва через його позицію

Легендарний форвард Шахтаря та Динамо народився у Горлівці, яку з 2014 року контролюють представники т.зв. "ДНР"

Ребров завжди підкреслював, що він українець

Відомий український тренер Сергій Ребров цього сезону став чемпіоном ОАЕ разом з клубом Аль-Айн. І з перших днів війни активно підтримує Україну та ЗСУ. Незважаючи на подарунок від Путіна.

Ребров народився у Горлівці, Донецької області, яка вже давно перебуває на непідконтрольній території.

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"Там стало ще гірше, ніж після 2014 року. Я ні з ким із Горлівки не спілкуюсь і мені не цікаво, що там зараз відбувається. Знаю, що спалили мій музей через мою проукраїнську позицію. Жодних друзів у Горлівці у мене не залишилося, всі розсудливі люди, які мали можливості, виїхали звідти. У мами залишилися там знайомі, вона їм телефонує, але мені особливо не цікаво", – розповів Ребров в інтерв'ю FanDay.

Тріумф Сергія Реброва в Еміратах / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що перемогу у чемпіонаті ОАЕ Сергій Ребров відсвяткував із українським прапором. Як і перемогу у Кубку ліги.