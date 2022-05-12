Клуб із ОАЕ відсвяткував чемпіонство з українським прапором

Колишній форвард збірної України Сергій Ребров завоював свій другий трофей на Близькому Сході, тепер Аль-Айн став чемпіоном Еміратів

Тріумф Сергія Реброва в Еміратах / Фото: Колаж: Сьогодні

Аль-Айн достроково став чемпіоном Об'єднаних Арабських Еміратів. Після перемоги на Аль-Джазірою – 5:0, Аль-Айн за три тури до кінця першості на десять очок випереджає Шарджу.

Тренує Аль-Айн український спеціаліст Сергій Ребров. Нещодавно він виграв Кубок ліги ОАЕ. І святкував перемогу із синьо-жовтим прапором.

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Тепер уже футболісти Аль-Айна підтримали свого наставника і чемпіонське фото прикрасив прапор України.

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Для Аль-Айна цей чемпіонський титул став 14-м в історії. А ось для Сергія Реброва це шосте чемпіонство у тренерській кар'єрі.

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Раніше Ребров із київським Динамо двічі ставав чемпіоном України, а з Ференцварошем тричі вигравав чемпіонат Угорщини.

Раніше Ребров не мало висловлювався про війну в Україні: