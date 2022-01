Дуже самокритично: Миколенко оцінив свій дебют у Евертоні

Український захисник Віталій Миколенко дебютував у складі англійського Евертона у матчі Кубка Англії проти Халл Сіті (3:2). Миколенко вийшов у старті та відіграв 120 хвилин цього непростого поєдинку.

Про те, як оцінює свій дебют сам Віталій, українець розповів клубному сайту.

| "Я був unbelievable to receive that kind of support in an away game. I am very grateful to the fans which gave me such a great welcome and supported the team until the final whistle.



Vitalii reflects on an encouraging Blues debut