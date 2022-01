Очень самокритично: Миколенко оценил свой дебют в Эвертоне

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в составе английского Эвертона в матче Кубка Англии против Халл Сити (3:2). Миколенко вышел в старте и отыграл 120 минут этого непростого поединка.

О том, как оценивает свой дебют сам Виталий, украинец рассказал клубному сайту.

| "It was unbelievable to receive that kind of support in an away game. I am very grateful to the fans who gave me such a great welcome and supported the team until the final whistle.



Vitalii reflects on an encouraging Blues debut