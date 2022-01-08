Миколенко дебютировал в Англии со сверхрезультативного матча: видео голов

Украинский защитник Виталий Миколенко дебютировал в составе английского Эвертона с победы! Дебют припал на поединок Кубка страны

Виталий Миколенко дебютировал в составе Эвертона / Фото: REUTERS

Миколенко вышел в старте на матч 1/32 финала против Халл Сити и отыграл до финального свистка.

Но начало поединка оказалось для Эвертона ужасным – гости пропустили же на 45-й секунде.

Реклама

Тем не менее, "ириски" сумели выйти вперед еще до перерыва.

Кстати, на последних секундах первого тайма Миколенко заработал свою первую желтую карточку в Англии.

Во втором тайме Халл сумел сравнять счет, но в дополнительное время Эвертон таки вырвал победу 3:2 и вышел в следующий раунд.

Реклама

В английской же Премьер-лиге Миколенко может дебютировать 11 января, когда состоится матч Эвертон – Лестер, если Рафаэль Бенитес останется довольным игрой украинца в сегодняшней встрече

Читайте также: