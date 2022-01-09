Солідний дебют: Миколенка хвалять після першого матчу за Евертон

Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес прокоментував дебют Віталія Миколенка. Тренер залишився задоволеним грою українського захисника

Бенітес відреагував на дебют Миколенка / Фото: REUTERS

Миколенко вийшов у старті на матч Кубка Англії проти Халл Сіті та відіграв усі 120 хвилин, а його команда здобула вольову перемогу 3:2.

"Миколенко 15 днів не тренувався. Він приїхав сюди, де провів матч у Кубку Англії із високою інтенсивністю. Приємно побачити його інтелект. Думаю, він добре зіграв у своєму першому поєдинку за Евертон", – цитує Бенітеса FootBoom із посиланням на The Mighty Blues.

Віталій Миколенко дебютував у складі Евертона / Фото: REUTERS

Реклама

Також позитивно дебют Миколенка оцінила британська преса. За свої дії у матчі проти Халла українець отримав робочу шістку.

"Поступово увійшов у матч. Зробив найважливіший винос з лінії воріт за рахунку 2:1 у першому таймі. Досить солідний дебют для новачка", – написав у коментарі до балу Миколенка автор Liverpool Echo Адам Джонс, якого цитує Zbirna.com.

Дебютувати у чемпіонаті Англії Миколенко може 11 січня, коли відбудеться матч Евертон – Лестер. Втім, після 120 хвилин у кубковому матчі Бенітес може надати українцеві відпочинок.