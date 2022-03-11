Ніколи не пробачимо – категорична позиція Руслана Малиновського на російську агресію

Гравець збірної України та італійської Аталанти висловив своє ставлення до росіян після вторгнення на територію України

/ Фото: Reuters

Руслан Малиновський знову підтримав усіх українців, котрі вже більше двох тижнів страждають від вторгнення російських фашистів . Нове коротке за змістом, але глибоке за змістом звернення, гравець збірної України та італійської Аталанти розмістив на своїй сторінці Instagram .

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Малиновський цим постом звернувся і до країни-агресора, яка продовжує чинити військові злочини щодо українського народу:

"Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо! Щодня мої думки за мій народ, який страждає і бореться за свою землю"

Руслан Малиновський – один із небагатьох професійних спортсменів з України, які продовжують виступати після вторгнення Росії на нашу територію. Хавбек італійської Аталанти провів неймовірний поєдинок у Лізі Європи , де відзначився голом та двома асистами у матчі проти німецького Баєра.

/ Фото: Instagram

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/ Фото: REUTERS

Успішна гра Малиновського дозволила йому стати одним із найкращих гравців тижня у Лізі Європи – українець потрапив до символічної збірної за версією УЄФА.