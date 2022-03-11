Никогда не простим – категорическая позиция Руслана Малиновского на российскую агрессию

Игрок сборной Украины и итальянской Аталанты высказал свое отношение к россиянам после вторжения на территорию Украины

/ Фото: Reuters

Руслан Малиновский снова поддержал всех украинцев, которые уже больше двух недель страдают от вторжения Российской Федерации. Новое короткое по содержанию, но глубокое по смыслу обращение, игрок сборной Украины и итальянской "Аталанты" разместил на своей странице в Instagram.

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Малиновский этим постом обратился и к стране-агрессору России, которая продолжает совершать военные преступления в отношении украинского народа:

"Никогда не забудем, никогда не простим! Каждый день мои мысли за мой народ, страдающий и борющийся за свою землю"

Руслан Малиновский один из немногих профессиональных спортсменов из Украины, которые продолжают выступать после вторжения России на нашу территорию. Хавбек итальянской Аталанты провел невероятный поединок в Лиге Европы, где отметился голом и двумя ассистами в матче против немецкого Байера.

/ Фото: Instagram

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/ Фото: REUTERS

Успешная игра Малиновского позволила ему стать одним из лучших игроков недели в Лиге Европы – украинец попал в символическую сборную по версии УЕФА.