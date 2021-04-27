Неймар не прагне завоювати "Золотий м'яч": бразилець – про свою мету і майбутньому

Зоряний бразильський футболіст хоче виграти Лігу чемпіонів не один раз, для цього він збирається продовжити контракт з ПСЖ

У середу пройде другий півфінал Ліги чемпіонів. Одна з головних зірок ПСЖ, бразилець Неймар, розповів, до чого прагне і що збирається зробити в найближчому майбутньому. До речі, днями Надаль ошелешив дев'ятирічного сина Неймара.

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Сайт новин французького футболу GFFN повідомляє, що 29-річний форвард близький до підписання нового контракту з ПСЖ, і цитує зірку:

"Ми продовжуємо вести переговори без будь-якого тиску. А сам контракт вже близький до підписання. Я дійсно щасливий в ПСЖ".

Нагадаємо, що днями президент паризького клубу запевнив, що Кіліан Мбаппе також залишиться в складі французького гранда. Так що Неймар має право ставити собі амбітні командні цілі:

"Моя головна мета – Ліга чемпіонів, а не" Золотий м'яч ". Я вірю, що зможу виграти турнір 2-3 рази і в майбутньому буду про це із задоволенням згадувати".

У минулому році ПСЖ поступився у фіналі ЛЧ мюнхенської Баварії, а недавно взяв у неї реванш в 1/4 фіналу нового сезону.

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Дивіться, як Неймар забивав у ворота МЮ в Лізі чемпіонів: