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Надаль ошелешив 9-річного сина Неймара: відео емоцій хлопчика

24 квітня, 18:35

Олег Люлька Олег Люлька

"Мамо, він зі мною побалакав!" – спадкоємець зіркового футболіста ПСЖ в шоці від особистого повідомлення від легенди тенісу. Хлопець радіє так, немов виграв ЧС

/ Фото: Instagram

Третя ракетка світу іспанський тенісист Рафаель Надаль записав відеозвернення до сина бразильського футболіста Неймара. Неймар поділився реакцією дев'ятирічного сина в сторіз свого Instagram.

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"Давіде Лукка, як справи? Я чув, що ти недавно приходив на один з моїх матчів. Пробач, що не зміг з тобою побачитися, але через коронавірус це було неможливо. Сподіваюся, коли все це закінчиться, ти зможеш повернутися, і ми зустрінемося. Міцно цілую", – сказав Надаль

"Ти жартуєш? Мамо, не може такого бути. Мамо, я такий щасливий! Він зі мною поговорив... Надаль!" – відреагував Давід Лукка на повідомлення від 20-разового переможця турнірів "Великого шолома"

Під час перегляду послання від Надаля син Неймара зробив великі очі, а потім почав м'яти свої щоки і стрибати від щастя, немов виграв чемпіонат світу з футболу.

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Очевидно, хлопчик відвідав один з матчів Надаля на турнірі ATP-500 в Барселоні, де знаменитий іспанець виступає цими днями.

Відео: Instagram
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теніс Неймар Рафаель Надаль діти зірок

Джерело: Сегодня|Спорт

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