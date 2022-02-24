"Ні війні в Україні!" Маліновський підтримав свою Батьківщину у матчі Ліги Європи

Гравець збірної України Руслан Маліновський підтримав учорашній флешмоб Романа Яремчука і також присвятив забитий гол Україні.
Після гола у ворота Олімпіакоса українець показав другу футболку, на якій від руки було написано "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні).
February 24, 2022
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Хавбек забив на 67-й та 69-й хвилинах, встановивши остаточний рахунок 3:0. На 84-й хвилині Маліновський був замінений.
Матч Ліги Європи 1/16
Олімпіакос – Аталанта – 0:3
Голи: Меле 40, Малиновський 67, 69
Перший матч Аталанта виграла 1:0 і з загальним рахунком 4:0 за сумою двох матчів йде далі.