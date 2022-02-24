За поцілунок герба України Романа Яремчука покарали у Лізі чемпіонів

Український форвард допоміг Бенфіці уникнути поразки у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ з Аяксом

Яремчук поцілував герб України / Фото: REUTERS

У середу продовжилися поєдинки плей-офф Ліги чемпіонів. У Лісабоні зустрілися португальський та нідерландський гранди. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Бенфіка – Аякс.

Поєдинок вийшов досить цікавим та драматичним. Чого вже вартують три хвилини в першому таймі, протягом яких Себастьєн Алле спочатку забив у свої ворота, а потім у чужі.

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А героєм матчу став Роман Яремчук. Український форвард з'явився на полі на 62 хвилині. А на 72-й урятував Бенфіку від поразки, зігравши на добиванні.

Відразу після голу Роман зняв майку Бенфіки, під якою опинилася чорна футболка із тризубом. Яремчук поцілував герб України та отримав жовту картку за неспортивну поведінку.

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Бенфіка – Аякс – 2:2

Голи: Алле (26, авт.), Яремчук (72) – Тадіч (18), Алле (29).

Поєдинок у відповідь відбудеться 15 березня в Амстердамі.