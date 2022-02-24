За поцелуй герба Украины Романа Яремчука наказали в Лиге чемпионов

Украинский форвард помог Бенфике избежать поражения в первом матче 1/8 финала ЛЧ с Аяксом

Яремчук поцеловал герб Украины / Фото: REUTERS

В среду продолжились поединки плей-офф Лиги чемпионов. В Лиссабоне встретились португальский и нидерландский гранды. Мы вели онлайн-трансляцию матча Бенфика – Аякс.

Поединок вышел довольно интересным и драматичным. Чего уж стоят три минуты в первом тайме, в течении которых Себастьен Алле сначала забил в свои ворота, а затем в чужие.

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А героем матча стал наш Роман Яремчук. Украинский форвард появился на поле на 62-й минуте. А на 72-й спас Бенфику от поражения, сыграв на добивании.

Сразу после гола Роман снял майку Бенфики, под которой оказалась черная футболка с тризубом. Яремчук поцеловал герб Украины и получил желтую карточку за неспортивное поведение.

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Бенфика – Аякс – 2:2

Голы: Алле (26, авт.), Яремчук (72) – Тадич (18), Алле (29).

Ответный поединок состоится 15 марта в Амстердаме.