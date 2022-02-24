"Нет войне в Украине!" Малиновский поддержал свою Родину в матче Лиги Европы

Украинский хавбек Руслан Малиновский стал героем матча 1/16 Лиги Европы. Но куда важнее его поддержка Украине, которую он публично продемонстрировал

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский поддержал вчерашний флешмоб Романа Яремчука и тоже посвятил забитый гол Украине.

После гола в ворота Олимпиакоса украинец показал вторую футболку, на которой от руки было написано "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине).

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Хавбек забил на 67-й и 69-й минутах, установив окончательный счет 3:0. На 84-й минуте Малиновский был заменен.

Матч Лиги Европы 1/16

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Олимпиакос – Аталанта – 0:3

Голы: Мэле 40, Малиновский 67, 69

Первый матч Аталанта выиграла 1:0, и с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей идет дальше.

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ОБЗОР МАТЧА