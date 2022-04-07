Немає Малиновського – немає перемоги. Аталанта не зуміла обіграти Лейпциг

Долю путівки до півфіналу Ліги Європи вирішить поєдинок у відповідь, який відбудеться у Бергамо

Перший матч між Лейпцигом та Аталантою не визначив переможця / Фото: Reuters

Сьогодні, 7 квітня, відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи між Лейпцигом та Аталантою. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Лейпциг – Аталанта на нашому сайті.

Футболісти Аталанти першими відкрили рахунок у зустрічі. Відзначився колумбійський форвард Муріель.

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Німці зрівняли рахунок у другому таймі завдяки автоголу футболіста Аталанти. Свої ворота вразив Давіде Дзаппакоста, який невдало спробував перервати простріл.

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Підсумок матчу – нічия 1:1. Руслан Малиновський весь поєдинок спостерігав із лави запасних.

Ліга Європи. 1/4 фіналу

РБ Лейпциг – Аталанта – 1:1

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Голи: 0:1 – 17 Муріель, 1:1 – 58 Дзаппакоста (автогол).

РБ Лейпциг: Гулачі – Хенріхс (Мукієле, 87), Орбан, Клостерман, Гвардіол (Хальстенберг, 73), Анхеліньо, Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаї, 73), Нкунку (Новоа, 87), Андре Сілва (Форсберг, 62)

Аталанта: Муссо – Хатебур, Паломіно, Демірал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), де Рон, Фройлер (Міранчук, 67), Пашаліч (Бога, 61), Пессіна (Скальвіні, 61), Копмейнерс, Муріель (Сапата, 61)

Переможець пари визначиться 14 квітня у Бергамо. Сподіватимемося футболіст збірної України зіграє у цьому матчі та допоможе своїй команді пройти у наступну стадію турніру.