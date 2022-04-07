Нет Малиновского – нет победы. Аталанта не сумела обыграть Лейпциг

Судьбу путевки в полуфинал Лиги Европы решит ответный поединок, который состоится в Бергамо

Первый матч между Лейпцигом и Аталантой не определил победителя / Фото: Reuters

Сегодня, 7 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы между Лейпцигом и Аталантой. Мы вели онлайн-трансляцию матча Лейпциг – Аталанта на нашем сайте.

Футболисты Аталанты первыми открыли счет в поединке. Отличился колумбийский форвард Муриэль.

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Немцы сравняли счет во втором тайме благодаря автоголу футболиста Аталанты. Свои ворота поразил Давиде Дзаппакоста, неудачно попытавшийся прервать прострел.

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Итог матча – ничья 1:1. Руслан Малиновский весь поединок наблюдал со скамейки запасных.

Лига Европы. 1/4 финала

РБ Лейпциг – Аталанта – 1:1

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Голы: 0:1 – 17 Муриэль, 1:1 – 58 Дзаппакоста (автогол).

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрихс (Мукиеле, 87), Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Хальстенберг, 73), Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Ольмо (Собослаи, 73), Нкунку (Новоа, 87), Андре Силва (Форсберг, 62).

Аталанта: Муссо – Хатебур, Паломино, Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 89), де Рон, Фройлер (Миранчук, 67), Пашалич (Бога, 61), Пессина (Скальвини, 61), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 61).

Победитель пары определится 14 апреля в Бергамо. Будем надеяться футболист сборной Украины сыграет в этом матче и поможет своей команде пройти в следующую стадию турнира.