Лейпциг – Аталанта: онлайн матчу Ліги Європи

Команда українця Руслана Малиновського спробує подолати німецький бар'єр на шляху до півфіналу турніру

/ Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У четвер, 7 квітня, будуть зіграні перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи. Німецький Лейпциг на своєму полі приймає італійську Аталанту.

Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

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Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Ліги Європи.

Шлях у чвертьфінал

У єврокубках команди зустрічаються вперше, тож розповімо, як вони дійшли до 1/4 фіналу. Обидва клуби потрапили до Ліги Європи з Ліги чемпіонів, де посіли треті місця у своїх групах.

Лейпциг

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Група ЛЧ: Манчестер Сіті – 3:6, 2:1

Манчестер Сіті – 3:6, 2:1 Група ЛЧ: Брюгге – 1:2, 5:0

Брюгге – 1:2, 5:0 Група ЛЧ: ПСЖ – 2:3, 2:2

ПСЖ – 2:3, 2:2 Плей-офф ЛЕ: Реал Сосьєдад – 2:2, 3:1

Реал Сосьєдад – 2:2, 3:1 1/8 фіналу ЛЕ: Спартак – дискваліфікація

Аталанта

Група ЛЧ: Вільярреал – 2:2, 2:3

Вільярреал – 2:2, 2:3 Група ЛЧ: Янг Бойз – 1:0, 3:3

Янг Бойз – 1:0, 3:3 Група ЛЧ: Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2

Манчестер Юнайтед – 3:2, 2:2 Плей-офф ЛЕ: Олімпіакос – 2:1, 3:0

Олімпіакос – 2:1, 3:0 1/8 фіналу ЛЕ: Байєр – 3:2, 1:0

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Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор вважають німецький клуб фаворитом цієї пари. Котирування на прохід Лейпцига – 1.77, на прохід Аталанти – 2.05.

Щодо сьогоднішнього матчу, то тут ситуація така: коефіцієнт на перемогу Лейпцига – 1.78, на нічию – 3.95, на перемогу Аталанти – 4.50.

Де дивитись

В Україні поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Коли матч у відповідь

У Бергамо команди зустрінуться за тиждень, 14 квітня. У півфіналі переможець зіграє з найкращою командою у парі Брага – Рейнджерс.

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: за рівного рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час і за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.