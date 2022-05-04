Тренер, який міг очолити збірну України, отримав орден британської імперії

74-річний фахівець Рой Ходжсон заслужив на визнання за внесок у розвиток англійського футболу. Орден британської імперії вручив тренеру принц Вільям, герцог Кембріджський.

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Ходжсон назвав цю нагороду "вишнею на торті" у своїй довгій футбольній кар'єрі.

"Мені здається, що коли ваша країна визнає за вами великий внесок у розвиток спорту, який ви любите, ви повинні розглядати це, як найвище досягнення у вашому житті.

Це фантастична честь. Я дуже пишаюся тим, що отримав орден від Кембриджського герцога. Звичайно, це дуже багато значить для мене, але також і для моєї родини.

Я насолоджувався своєю роботою, але не думаю, що я ще колись тренуватиму. Коли я погодився очолити Вотфорд, то я одразу дав зрозуміти керівництву, що це буде угодою на короткостроковий період. Тепер я хочу насолодитися вільним часом разом зі своєю дружиною та сином", – цитує Ходжсона Sky Sports.