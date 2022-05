Тренер, який міг очолити збірну України, отримав орден британської імперії

74-річний фахівець Рой Ходжсон заслужив на визнання за внесок у розвиток англійського футболу. Орден британської імперії вручив тренеру принц Вільям, герцог Кембріджський.

Ходжсон назвав цю нагороду "вишнею на торті" у своїй довгій футбольній кар'єрі.

Mr. Roy Hodgson є роботою CBE (Commander of the Order of the British Empire) – для послуг для football -by the Duke of Cambridge в Buckingham Palace. @YuiMok pic.twitter.com/K27RcwQ4vA