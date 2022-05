Несостоявшийся тренер сборной Украины получил орден британской империи

74-летний специалист Рой Ходжсон заслужил признание за вклад в развитие английского футбола. Орден британской империи вручил тренеру принц Уильям, герцог Кембриджский.

Ходжсон назвал эту награду "вишенкой на торте" в своей долгой футбольной карьере.

Mr. Roy Hodgson is made a CBE (Commander of the Order of the British Empire) – For services to Football -by the Duke of Cambridge at Buckingham Palace. @YuiMokpic.twitter.com/K27RcwQ4vA