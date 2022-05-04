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Несостоявшийся тренер сборной Украины получил орден британской империи

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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4 мая, 18:44
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Экс-наставник сборной Англии Рой Ходжсон был включен в список награжденных в честь дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II
Рой Ходжсон - кавалер ордена британской империи
Рой Ходжсон - кавалер ордена британской империи / Фото: Коллаж: Сегодня

74-летний специалист Рой Ходжсон заслужил признание за вклад в развитие английского футбола. Орден британской империи вручил тренеру принц Уильям, герцог Кембриджский.

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Ходжсон назвал эту награду "вишенкой на торте" в своей долгой футбольной карьере.

"Мне кажется, что когда ваша страна признает за вами большой вклад в развитие спорта, который вы любите, то вы должны рассматривать это, как самое высокое достижение в вашей жизни.

Это фантастическая честь. Я очень горжусь тем, что получил орден от герцога Кембриджского. Конечно, это очень много значит для меня, но также и для моей семьи.

Я наслаждался своей работой, но не думаю, что я еще когда-нибудь буду тренировать. Когда я согласился возглавить Уотфорд, то я сразу дал понять руководству, что это будет сделкой на краткосрочный период. Теперь я хочу насладиться свободным временем вместе со своей женой и сыном", – цитирует Ходжсона Sky Sports.

Отметим, что за свою долгую тренерскую карьеру Рой Ходжон возглавлял национальные сборные Англии, Швейцарии, ОАЭ, Финляндии. В клубной карьере англичанин тренировал Интер, Ливерпуль, Удинезе, Фулхэм, а также ряд других клубов. В 2010 году наставник признавался тренером года в Англии.

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Рой Ходжсон
Рой Ходжсон / Фото: AFP

В конце 2007-го Ходжсон мог принять сборную Украины, однако получил предложение от Фулхэма и выбрал родную английскую лигу.

Напомним, сегодня в Лиге чемпионов определится второй полуфиналист. Следите за онлайн-трансляцией матча Реал – Манчестер Сити на нашем сайте.

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