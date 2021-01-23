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"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболіста

23 січня, 12:11

Олег Люлька Олег Люлька

Ліза Третьякова стверджує, що вона не мати-героїня і без спінальної анестезії знову не обійдеться

Одна з найпопулярніших дружин українських футболістів вагітна Ліза Третьякова, яка має 220 тисяч фоловерів в Instagram, розповіла про те, як збирається народжувати свою другу дитину. А також поділилася спогадами про перші пологи.

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Відзначимо, що у брюнетки і її забивного чоловіка, вінгера "Олександрії" Максима Третьякова, підростає дочка Сабріна.

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"Нерідко чую про негативні наслідки спінальної анестезії. Днями в директ мені дівчинка написала, що їй з хрускотом вкололи епідуралку, і вона відчула різкий дикий біль, який значно болючіший за перейми, і як наслідок – ноги її перестали слухатися, і вона кілька місяців заново починала вчитися ходити", – розповіла Ліза Третьякова.

"Але найчастіше все відбувається гуд, і дівчатка на кілька годинок знеболюють себе, щоб відпочити під час тривалих перейм. Я точно не мати-героїня, яка зможе витримати такий тривалий біль пологів, тому я "за" – обома руками і ногами".

"Під час перших пологів мені поставили епідуралку тоді, коли перейми були вже дуже болючими, я кричала на весь пологовий будинок і молила зробити мені кесарів розтин або, в крайньому разі, вбити. Коротше кажучи, я навіть не пам'ятаю, як мені її зробили, від болю я кудись відлітала і навіть не відчула прокол, хоча ви знаєте, що голка там метрова".

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"Мене на годинку попустило, я заснула за секунду, і потім епідуралка мені призупинила родову діяльність, якої і так не було і яка була викликана проколом плодового міхура і різною влитою в мене хімозою".

"Ще один плюс я відчула, коли дитинка вилізла – вам відразу знову вводять в катетер (який у вас виведений зі спини) епідуралочку і шиють вже не живцем, а зі знеболюючим".

"Не розповідатиму всі подробиці, а то відчуваю, зараз дівчата, які ще не народжували, як прочитають цей треш – відразу і дітей перехочуть. У мене було так, що поробиш, брехати і прикрашати – не моє".

"Цього разу, щойно почнуться суперболісні перейми – відразу попрошу знеболити, щоб процес пологів знову не перетворився на екзорцизм", – написала у себе в Instagram Ліза Третьякова.

Ліза Третьякова і її дочка Сабріна

Ліза Третьякова і її дочка Сабріна / Фото: Instagram

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Відзначимо, що схильна до самоіронії Ліза Третьякова називає себе "недомамою", зізнаючись, що іноді їй просто ліньки вчити з дитиною літери, цифри, віршики: "Я втомлююся і хочу просто полежати і нічого не робити".

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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пологи ФК Олександрія WAGs Максим Третьяков Лиза Третьякова

Джерело: Сегодня|Спорт

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