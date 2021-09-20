Несподіваний поворот: УЄФА дали п'ять днів, щоб зняти санкції з Суперліги

Іспанський суд дав п'ять днів президенту УЄФА Александеру Чеферіну, щоб він зняв всі санкції з клубів-засновників Суперліги, інакше його чекають неприємності

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

УЄФА має офіційно опублікувати на своєму веб-сайті заяву про скасування рішення, інакше Чеферін може бути притягнутий до відповідальності за злочинну непокору.

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На думку судді, УЄФА стоїть поза законом, відкрито просуваючи методи, які ставлять під загрозу принцип вільної конкуренції, повідомляє Marca.

Раніше ми писали, що УЄФА оштрафував клуби, що вийшли з Суперліги. Більшість клубів визнали помилкою створення Суперліги і покаялися перед УЄФА. Вони змушені будуть заплатити грошовий штраф і віддати частину своїх наступних доходів.

А ось Реал, Барселона і Ювентус продовжують судитися з УЄФА. Їм загрожували більш серйозні санкції. Втім, у відповідь клуби заявляли, що футбол помре разом з Суперлігою.